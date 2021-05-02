قرار بتشكيل لجنة لدراسة وضع الوظائف الشاغرة والمشغولة بوزارتي “البلدية والقروية” و”الإسكان”

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أصدر مجلس الوزراء، قراراً بتشكيل لجنة فنية لدراسة وضع الوظائف الشاغرة والمشغولة التابعة لكل من وزارة الشؤون البلدية والقروية (سابقاً)، ووزارة الإسكان (سابقاً).

وجاء في نص القرار:

أولاً:

1- تشكيل لجنة فنية في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالاشتراك مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة المالية، لدراسة وضع الوظائف (الشاغرة والمشغولة) التابعة لكل من وزارة الشؤون البلدية والقروية (سابقاً) ووزارة الإسكان (سابقاً)، واقتراح ما تراه مناسباً في شأنها، والرفع عما قد يستلزم استكمال إجراءات نظامية في شأنه.

2- استمرار العمل بالاعتمادات المالية في ميزانية كل من وزارة الشؤون البلدية والقروية (سابقاً) ووزارة الإسكان (سابقاً) حتى انتهاء السنة المالية الحالية.

ثانيـاً: إحلال عبارة (وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان) محل كل من: عبارة (وزارة الشؤون البلدية والقروية) وعبارة (وزارة الإسكان)، وإحلال عبارة (وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان) محل كل من: عبارة (وزير الشؤون البلدية والقروية) وعبارة (وزير الإسكان)، أينما وردت في الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات وغيرها.

ثالثـاً: الاكتفاء بعضو واحد من (وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان) في عضوية المجالس واللجان التي كان فيها عضو من وزارة الشؤون البلدية والقروية (سابقاً) وعضو من وزارة الإسكان (سابقاً)، أينما وردت في الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات وغيرها.

رابعاً: تستمر وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في مراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات وغيرها في ضو ما قضى به الأمر الملكي رقم (أ/ 322) وتاريخ 11/ 6/ 1442هـ، وإذا ما تبينت لها الحاجة إلى تعديل بعض أحكامها التي تتصل بشكل مباشر أو غير مباشر بعملها، فتقوم بالرفع بما تراه في هذا الشأن.

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