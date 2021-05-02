وزير السياحة: ولي العهد وجهنا بأن تكون مدن المملكة من أحسن أماكن العيش في العالم

أكد وزير السياحة، أحمد الخطيب، أن صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وجه بأن تكون مدن السعودية من أحسن مدن العيش في العالم.

وأشار خلال جلسة حوارية بعنوان «رؤية 2030 تصنع فرص المستقبل»، إلى أن 130 مشروعًا في مجال جودة الحياة نفذنا الكثير منها، بحسب كلامه.

وقال إن الأنشطة الترفيهية بالإمكان إصدار ترخيصها خلال نصف ساعة، مضيفًا أن القطاع الخاص يعمل مع الترفيه والسياحة في كثير من البرامج.

وذكر أن 500 ألف غرفة فندقية ستكون في السوق السعودي خلال 5 سنوات.

ولفت إلى أن السياحة الداخلية أسهمت في انخفاض السفر إلى الخارج بنسبة 30%.