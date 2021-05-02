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وزير السياحة: ولي العهد وجهنا بأن تكون مدن المملكة من أحسن أماكن العيش في العالم

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الرياض - محمد عبدالله - 130 مشروعًا في مجال جودة الحياة..

أكد وزير السياحة، أحمد الخطيب، أن صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير وجه بأن تكون مدن من أحسن مدن العيش في العالم.

وأشار خلال جلسة حوارية بعنوان «رؤية 2030 تصنع فرص المستقبل»، إلى أن 130 مشروعًا في مجال جودة الحياة نفذنا الكثير منها، بحسب كلامه.

وقال إن الأنشطة الترفيهية بالإمكان إصدار ترخيصها خلال نصف ساعة، مضيفًا أن القطاع الخاص يعمل مع الترفيه والسياحة في كثير من البرامج.

وذكر أن 500 ألف غرفة فندقية ستكون في السوق السعودي خلال 5 سنوات.

ولفت إلى أن السياحة الداخلية أسهمت في انخفاض السفر إلى الخارج بنسبة 30%.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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