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بالفيديو.. التويجري: انخفاض عدد الوفيات المرورية بنسبة 51% في المملكة

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الرياض - محمد عبدالله - 81% من الخدمات الحكومية في المملكة تقدم رقميًا

أوضح محمد التويجري، رئيس لجنة التحول الوطني، انخفاض عدد الوفيات المرورية بنسبة 51% في المملكة.

وأضاف «التويجري» خلال جلسة حوارية بعنوان «رؤية 2030 تصنع فرص المستقبل»، الحكومة الإلكترونية قفزت إلى 35% في السنوات الخمس الأخيرة.

أشار إلى أن 81% من الخدمات الحكومية في المملكة تقدم رقميا كما أشار إلى أن 82% من الخدمات العدلية مؤتمتة ووفرنا 25 مليون مشوار سنويا.

وقال إن 10 وزارات تتناغم يوميًا في برنامج التحول الوطني وواجهنا تحديات ونجاحات كبيرة.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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