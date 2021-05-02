بالفيديو.. التويجري: انخفاض عدد الوفيات المرورية بنسبة 51% في المملكة

أوضح محمد التويجري، رئيس لجنة التحول الوطني، انخفاض عدد الوفيات المرورية بنسبة 51% في المملكة.

وأضاف «التويجري» خلال جلسة حوارية بعنوان «رؤية 2030 تصنع فرص المستقبل»، الحكومة الإلكترونية قفزت إلى 35% في السنوات الخمس الأخيرة.

أشار إلى أن 81% من الخدمات الحكومية في المملكة تقدم رقميا كما أشار إلى أن 82% من الخدمات العدلية مؤتمتة ووفرنا 25 مليون مشوار سنويا.

وقال إن 10 وزارات تتناغم يوميًا في برنامج التحول الوطني وواجهنا تحديات ونجاحات كبيرة.