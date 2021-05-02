بالفيديو.. التويجري: انخفاض عدد الوفيات المرورية بنسبة 51% في المملكة

الرياض - محمد عبدالله - 81% من الخدمات الحكومية في المملكة تقدم رقميًا
أوضح محمد التويجري، رئيس لجنة التحول الوطني، انخفاض عدد الوفيات المرورية بنسبة 51% في المملكة.
وأضاف «التويجري» خلال جلسة حوارية بعنوان «رؤية 2030 تصنع فرص المستقبل»، الحكومة الإلكترونية قفزت إلى 35% في السنوات الخمس الأخيرة.
أشار إلى أن 81% من الخدمات الحكومية في المملكة تقدم رقميا كما أشار إلى أن 82% من الخدمات العدلية مؤتمتة ووفرنا 25 مليون مشوار سنويا.
وقال إن 10 وزارات تتناغم يوميًا في برنامج التحول الوطني وواجهنا تحديات ونجاحات كبيرة.
#السعودية | التويجري: انخفاض عدد الوفيات المرورية بنسبة 51% في المملكة من خلال تطوير منظومة المرور..#رؤية_2030_واقع_يتحقق pic.twitter.com/FHLTW3gmfZ— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) May 1, 2021