وزير الصحة: اقتربنا من 9.5 مليون لقاح.. ونحرص على جودة اللقاحات وليس الكم

قال وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، إن المملكة اقتربت من تقديم 9.5 مليون لقاح، مؤكدًا الحرص على جودة اللقاحات وليس الكم.

وأشار خلال جلسة حوارية بعنوان «رؤية 2030 تصنع فرص المستقبل»، إلى أن 200 ألف شخص يسجلون يوميا لتلقي لقاح كورونا.

وذكر أن برنامج التحول الصحي يركز على تطوير القطاع؛ حيث استقلت برامج الخدمات الصحية في برنامج منفصل.

ولفت الربيعة إلى أن برنامج وصفتي حتى الآن قدم خلال 5 سنوات نحو 12.5 مليون وصفة.

وفيما يتعلق بالمنشآت الصحية التي سيتم تخصيصها أكد الربيعة أن جميع موظفيها من المواطنين سيحتفظون بوظائفهم، بل وربما تتحسن رواتبهم.