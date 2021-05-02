وزير الصحة: الحكومة وضعت ميزانية مفتوحة لسلامة المواطن في المملكة

قال وزير الصحة توفيق الربيعة إن الحكومة وضعت ميزانية مفتوحة لسلامة المواطن في المملكة.

وأوضح الربيعة خلال حديثه في جلسة حوارية بعنوان رؤية 2030 تصنع فرص المستقبل، إن مركز الاتصال 937 يتلقى يوميا أكثر من 140 ألف اتصال.

وفي وقت سابق قال إنه سيكون لكل مواطن طبيب مختص لمتابعة حالته وحالة أسرته .

وأضاف أن المواطنين سيكون لهم تغطية تأمينية عبر التجمعات الصحية في المملكة.

وذكر أن ما حدث من تطور في القطاع الصحي في السنوات الخمس الماضية أسهم بشكل كبير في التعامل مع جائحة كورونا بفاعلية عالية.