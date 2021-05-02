السعودية اليوم / أمانة الطائف تقر خطة العمل للعشر الأواخر وعيد الفطر المبارك



الطائف 20 رمضان 1442 هـ الموافق 02 مايو 2021 م واس

أقرت أمانة الطائف خطة العمل خلال العشر الأواخر لشهر رمضان المبارك وأيام عيد الفطر المبارك، التي تشمل برامج النظافة والإصحاح البيئي وبرامج الرقابة البلدية، ومراقبة الأسواق التجارية وأسواق النفع العام، وبرامج متابعة الامتثال وتطبيق الاجراءات الوقائية لخدماتها خلال العشر الأواخر، حيث ركزت خدماتها على أعمال النظافة وصحة البيئة بمختلف المحافظة وبخاصة في المنطقة المركزية، والتي تشهد كثافة كبيرة من الزوار.

وجندت الأمانة بهذه المناسبة الأعداد الكافية من القوى العاملة والمعدات والآليات - وفقاً لخطتها - للقيام بأعمال النظافة على مدار الأربع والعشرين ساعة، في حين شكلت فرقاً ولجاناً رقابية للقيام بجولات ميدانية على الأسواق، للتأكد من صلاحية المواد المعروضة وتوفّر التصاريح اللازمة لدى الأنشطة التجارية القائمة في هذه الأسواق، إلى جانب توليها تنفيذ جولات على المطاعم للتأكد من النظافة وسلامة الأطعمة وفق الشروط الصحية والتدابير الوقائية.

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04:30ت م

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