السعودية اليوم / الولايات المتحدة تسجل 53613 إصابة جديدة بفيروس كورونا



واشنطن 20 رمضان 1442 هـ الموافق 02 مايو 2021 م واس

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الـ24 ساعة الماضية، 53613 إصابة مؤكدة بفيروس

وأوضحت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 32.145.557 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 573.012 حالة وفاة .

// انتهى //

03:56ت م

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واشنطن 20 رمضان 1442 هـ الموافق 02 مايو 2021 م واسسجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الـ24 ساعة الماضية، 53613 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و822 وفاة .وأوضحت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 32.145.557 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 573.012 حالة وفاة .// انتهى //03:56ت م0034

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