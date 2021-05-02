شكرا لقرائتكم خبر عن أشجان: أعشق الدراما السعودية المتربعة على عرش الخليج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - الفن لم يعطني شيئا وأخشى أن أندم على العمل به

الجمهور سيشعر قريبا بالملل من دراما مشاهير «السوشيال ميديا»

عرف الجمهور الفنانة الإماراتية أشجان في العديد من المسلسلات والأعمال الفنية التي أدت فيها أدوارًا رائعة تركت بصمة بارزة في مشوارها الفني،

تبحث عن أدوار الشر وتفضل الأدوار الكوميدية، كثيرًا ما يصفها المقربون منها بأنها عفوية، لكنها تقول إن عفويتها ربما تكون سر حب الناس لها، وتصر على أنها ما زلت في بداية انطلاقتها الفنية وتطالب جمهورها باستمرار دعمها.

● لماذا لم نرك في الدراما الرمضانية هذا العام؟

- للأسف ليس عندي جديد في رمضان هذا العام، ولأول مرة لم أشارك في أعمال مثل السنوات السابقة، وبصراحة ليس السبب انتشار جائحة كورونا، ولكني لم أُطلب من خلال المنتجين أو المخرجين للمشاركة في أعمال هذا العام.

● هل تعتقدين أن الشللية تسيطر على اختيار الفنانين في الأعمال؟

- لا أستطيع أن أوجه كلامًا لأحد، ولكن هناك أعمالًا إماراتية لهذا الموسم بها وجوه مكررة، وإذا تحدثت في هذا الموضوع نجد الغضب من جانب المعنيين بالأمر خاصة المنتجين.

● لماذا شاركتِ بدور صغير في مسلسل «أم هارون»؟

- أنظر دائمًا إلى أعمالي بالكيف وليس بالكم، لذلك فأي دور أشارك به يكون عندي له رسالة ويترك بصمة عند الجمهور، والمسلسل كان يعج بالنجوم وعلى رأسهم الفنانة حياة الفهد، لذلك فالمشاركة فيه ولو بدور صغير ستحقق مشاهدة وجماهيرية كبيرة، مع العلم أنه تم إلغاء العديد من المشاهد لي وأيضا للممثلة فخرية خميس بسبب جائحة كورونا وظروف التصوير.●أين أنت من الأعمال السعودية؟- شاركت من قبل في 3 حلقات من المسلسل السعودي «سلفي» وكانت تجربة رائعة، كما شاركت أيضا في عمل آخر بسبب اعتذار إحدى الفنانات، وعندما اتصلوا بي وافقت على الفور على أداء الدور لأني أجيد اللهجة السعودية، وعاشقة للدراما السعودية والتي أصبحت الأكثر إنتاجًا الآن في دول الخليج.

● هل تتابعين كل الأعمال الدرامية في رمضان؟

- اعتدت في أول أيام رمضان أن أقوم بجولة على جميع الأعمال الدرامية، ثم أحدد بعد ذلك ما أشاهده من أعمال خاصة المسلسلات والبرامج الرمضانية التي تشدني وتكون فيها حوارات هادفة.

● ماذا أعطى الفن للفنانة أشجان؟

- الفن لم يعطني شيئا، وأخاف أن أصل إلى مقولة «يا ريت ما دخلت عالم الفن»، فأنا خريجة جامعية وحاصلة على شهادات كثيرة في التمثيل والإخراج من دول عربية وأجنبية، والآن يتجهون إلى مشاهير «السوشيال ميديا» للاستعانة بهم في الأعمال الدرامية الجديدة.

● إذن ما رأيك في الفنانين الجدد الذين ظهروا بسرعة الصاروخ؟

- هناك بعض الفنانين كانوا نتاج ظاهرة «السوشيال ميديا» ويستعين بهم المنتجون لأن لهم متابعين ومعجبين بالآلاف، ولكنهم لم يستمروا على المدى البعيد، فهم يظهرون بكثرة وهذا يؤدي إلى ملل المشاهدين منهم، ولكن منهم بالفعل مجموعة شباب يمتلكون الموهبة.