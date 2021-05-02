شكرا لقرائتكم خبر عن «على الهوى».. حلم درامي تصور أحداثه في الأحساء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انتهى الفنان محمد الهاشم من تصوير مشاهده في المسلسل السعودي الدرامي «على الهوى»، الذي يجري تصويره حاليًا في عدد من المواقع بمحافظة الأحساء.

العمل بطولة ريم الحبيب وجبران الجبران ونجود أحمد ومحمد الهاشم ونغم المالكي، إلى جانب مشاركة نخبة من نجوم المملكة والخليج، ما أضاف قيمة كبيرة للقصة والصورة في آن واحد بظهورهم كضيوف شرف، وهم: عبدالعزيز السكيرين وعلي السبع وراضي المهنا، بالإضافة إلى راشد الورثان ومعتز العبدالله، والفنانة البحرينية شفيقة يوسف ونورة عصر، وكذلك مجموعة كبيرة من الفنانين.

وأوضح الهاشم أن أحداث العمل تمزج بين الأكشن والتراجيديا والرومانسية في قالب واحد، وأكد أن الحالة العاطفية داخل العمل لها وقع كبير في تحوير الأحداث بشكل أو بآخر، وأن له نصيب الأسد في بروز العواطف في القصة، منوهًا بأن المسلسل إخراج إياد نظمي، ويساعده طاهر محسن، والمخرج المنفذ محمد اللويمي، ورؤية فنية عبدالإله هزازي، وإشراف عام وإنتاج علي العلي، الذي طالما كان شغوفًا بولادة عمل درامي موزون له طابع خاص منذ سنوات طويلة.

وأكد أنه سعيد جدًا كونه كان جزءًا فعالًا من هذا الهاجس أو الحلم الذي طالما راود علي العلي في الماضي.