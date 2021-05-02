شكرا لقرائتكم خبر عن «التفكير الإبداعي» يزين احتفال خدمات معاقات الدمام بـ«عالمي الابتكار» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فعَّلت وحدة الخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة للإناث بالأحساء مؤخرًا، اليوم العالمي للإبداع والابتكار لعام ٢٠٢١، بإشراف مدير الوحدة خزنة الرويس، وتنسيق قسم العلاقات العامة والإعلام بالوحدة بالتعاون مع قسم التدريب والتطوير بالوحدة، وذلك من منطلق تعزيز الوعي بدور الإبداع والابتكار في تحقيق التنمية المستدامة، ما يحقق التكامل الذي نصت عليه رؤية 2030 بتحسين جودة الخدمة وتحقيق رضا المستفيد.

وجاء التفعيل من خلال تنفيذ برنامج تثقيفي بعنوان «التفكير الإبداعي»، من تقديم المدربة عفاف الكليب، عبر برنامج Microsoft team وفق الإجراءات الاحترازية لمكافحة عدوى فيروس كورونا .

ودارت محاور البرنامج حول مهارات التفكير الإبداعي، والعلاقة بين الإبداع وحل المشكلات، والتعرف على مبادئ «إستراتيجيات» نظرية trize الأربعين وتطبيقاتها.

وختامًا تقدمت الرويس بكلمة شكر وامتنان للمدربة وطرحها المتميز، وإسهامها في تحقيق هذا البرنامج، مؤكدة أهمية الإبداع والابتكار في شتى نواحي الحياة، لمسيرة فاعلة نحو مستقبل مزدهر في خدمة المجتمع.