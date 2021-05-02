شكرا لقرائتكم خبر عن 79 ألف برنامج بصحة الأحساء للتوعية بأهمية الرضاعة الطبيعية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت صحة الأحساء أهمية الرضاعة الطبيعية للمرضع والرضيع، ودورها في وقاية الطفل من الأمراض والعدوى، ومساعدتها على النمو الجيد، إذ بلغت البرامج التوعوية والتثقيفية ما يقارب 79023 برنامجًا.

وأفادت الصحة بأن الرضاعة الطبيعة لها فوائد من حيث تأمين العناصر الغذائية اللازمة، وتقوية مناعة الطفل، كما أن حليب الأم سهل الهضم بعكس الحليب الصناعي، ويقلل الإصابة بالمغص والإسهال والسمنة والسكري، ويقلل الإصابة بحساسية الحليب والإكزيما.

وأضافت أن الرضاعة الطبيعية تقوي الترابط بين الأم والرضيع، وتساعد على منع النزيف بعد الولادة، كما تساعد على عودة الرحم إلى حجمه الطبيعي، وتمثل مانعًا طبيعيًا للحمل، وتقلل الإصابة بالسكري وسرطان الثدي والمبيض.

وتأتي هذه الأنشطة التوعوية تواصلًا للجهود التي تقوم بها وزارة الصحة للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، وتعزيز الوعي الصحي، والحث على اتباع السلوكيات السليمة.