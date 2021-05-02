شكرا لقرائتكم خبر عن «بر الفيصلية» ينظم الحملة 26 للتبرع بالدم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضمن مشروعه الخيري للتبرع بالدم والهادف لدعم بنوك الدم بالمحافظة، وتوفير الفصائل النادرة، يستعد مركز الفيصلية التابع لجمعية البر بالأحساء لتنظيم حملته السادسة والعشرين بالتعاون مع التجمع الصحي بالأحساء.

وأوضح المشرف على هذا المشروع مقداد بوخمسين، أن كافة الإجراءات استُكملت لاستقبال المتبرعين، وسيتم تطبيق جميع الاحترازات الصحية الخاصة بجائحة كورونا، وسيشارك في هذه الحملة طاقم طبي من بنك الدم بمستشفى الملك فهد، ومستشفى الولادة والأطفال بالهفوف، وعدد من المنظمين المتعاونين من مركز الفيصلية.

وبدأت الحملة يوم 17 رمضان لمدة ثلاثة أيام من الساعة الثامنة حتى الثانية عشرة مساء في مبنى الفيصلية الجديد بجوار مركز صحي اليحيى بحي الأندلس بالهفوف.

فيما دعا مدير الفيصلية فيصل الحرز إلى الإسهام في إنجاح هذه الحملة التي تلبي شيئًا من احتياجات المرضى والمصابين من حوادث الطرق ومرضى الثلاسيميا، الذين هم بحاجة ماسة لهذه القطرات من الدم، وأكد أن الإسهام في هذه الحملة يعزز انتماءنا الوطني ويؤصل لمفهوم التكافل الاجتماعي الذي حث عليه ديننا الحنيف، إضافة إلى الأجر والثواب من البارئ جل وعلا.