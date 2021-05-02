شكرا لقرائتكم خبر عن فريق أمانة الشرقية الإعلامي «الأول» على الأمانات في النشر الإيجابي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كرّم أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير، مؤخرًا في قاعة الاجتماعات بمقر الأمانة، وكيل الأمين المساعد لشؤون البلديات والمشرف العام على الإدارة العامة للإعلام والفريق الإعلامي بالأمانة، وذلك نظير جهودهم وتميزهم في العمل الإعلامي.

يأتي هذا التكريم، نظير جهود وتميز المركز الإعلامي بأمانة المنطقة الشرقية، الذي حقق المركز الأول في الإعلام والنشر الإيجابي على مستوى الوزارة والأمانات في المملكة، وكذلك للتميز الإعلامي في تغطية كل المشاريع التنموية والخدمية والسياحية، إضافة إلى التوعية الإعلامية بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وكذلك إيصال الرسالة الإعلامية لكل المستفيدين.

وقدم م. الجبير شكره وتقديره للمشرف العام على الإدارة العامة للإعلام والمتحدث الرسمي في الأمانة، ولجميع أعضاء الفريق الإعلامي بالأمانة على تحقيقهم المركز الأول في الإعلام والنشر الإيجابي على مستوى الوزارة والأمانات في المملكة، وتعاونهم وإسهاماتهم الفاعلة في المجال الإعلامي، وتغطية كل مبادرات وفعاليات وبرامج وأنشطة ومشاريع الأمانة، وكذلك الإسهام الإعلامي في نشر الوعي والتثقيف الإعلامي بين أفراد المجتمع في مواجهة فيروس كورونا، وإبراز الجهود التنموية والمشاريع التي تنفذها الأمانة.

وأعرب وكيل الأمين المساعد للبلديات والمشرف العام على الإدارة العامة للإعلام والمتحدث الرسمي بالأمانة محمد الصفيان، عن شكره وتقديره لـ م. فهد الجبير، على دعمه وتشجيعه وتوجيهاته، مؤكدا أن هذا التكريم ما هو إلا حافز لتقديم المزيد من الجهد والعطاء والعمل في خدمة الوطن ومسيرته التنموية الزاخرة بالإنجازات، مشددًا على أن الإدارة العامة للإعلام بالأمانة عملت على الشراكة الاستراتيجية مع جميع وسائل الإعلام، والمهارات الإعلامية من أبناء وبنات الوطن، الذين يتميزون بمهنية عالية، وذلك لإيصال الرسالة الإعلامية من القطاع البلدي.