شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية ونظيره الإماراتي يتناولان العلاقات الثنائية الوطيدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، مع وزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وذلك خلال زيارة سموه للعاصمة الإماراتية أبوظبي.

وجرى خلال اللقاء، عقد جلسة مباحثات رسمية تناولت العلاقات الثنائية الوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

حضر جلسة المباحثات، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة تركي الدخيل، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن بن أركان الداود.