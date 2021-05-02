شكرا لقرائتكم خبر عن الأحساء.. ضبط مواطنين خالفوا الإجراءات الاحترازية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكنت شرطة الأحساء من ضبط عدد من المواطنين خالفوا الإجراءات الاحترازية والحد من التجمعات.

وصَرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد بن فهد الدريهم، أن الجهات المختصة بشرطة محافظة الأحساء، ضبطت عددًا من المواطنين في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، التي تسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا (كوفيد -19 ) ولائحة الحد من التجمعات، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتطبيق العقوبات المقررة نظاماً.