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الأحساء.. ضبط مواطنين خالفوا الإجراءات الاحترازية

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الدمام - شريف احمد - تمكنت شرطة الأحساء من ضبط عدد من المواطنين خالفوا الإجراءات الاحترازية والحد من التجمعات.

وصَرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد بن فهد الدريهم، أن الجهات المختصة بشرطة محافظة الأحساء، ضبطت عددًا من المواطنين في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، التي تسهم في تفشي ونقل فيروس (كوفيد -19 ) ولائحة الحد من التجمعات، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتطبيق العقوبات المقررة نظاماً.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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