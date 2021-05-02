شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 76 مخالفا لتعليمات العزل الصحي بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت الجهات الأمنية 76 شخصاً بعدد من محافظات المنطقة الشرقية، لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا

وأوضح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب الدريهم، أنه جرى اتخاذ الإجراءات النظامية الأولية، بحق المخالفين وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة، مشيرا إلى أن العقوبات المقررة نصت على معاقبة مخالف تعليمات الحجر الصحي بغرامة لا تزيد على 200 ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد على عامين، أو بهما معًا، وفي حال تكرار المخالفة تتضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة.