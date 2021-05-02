شكرا لقرائتكم خبر عن 1048 إصابة بكورونا.. و«الصحة» تهيب بسرعة تلقي اللقاح والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أكدت وزارة الصحة أن أخذ اللقاح يُساهم في الوصول إلى تحقيق المناعة المجتمعية والعودة إلى الحياة الطبيعية، داعيةً الجميع إلى المبادرة بالتسجيل عبر تطبيق «صحتي» للحصول على موعد لأخذ اللقاح من خلال أكثر من 590 مركز لقاح كورونا منتشرة في مختلف مناطق المملكة. وأعلنت الوزارة، أمس، تسجيل 1048 حالة مؤكدة، وتعافي 964 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 9899 حالة منها 1333 حالة حرجة. وبيَّنت إحصائية الوزارة أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 418.411 حالة، كما بلغ عدد حالات التعافي 401.544 حالة، وفيما يخص الوفيات فقد جرى تسجيل 11 حالة وفاة، ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى 6968، كما تم إجراء 65.454 فحصاً مخبرياً.
ونصحت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.