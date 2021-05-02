شكرا لقرائتكم خبر عن 75 ألف مستفيد من «إشغال المصليات» بالمسجد النبوي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي خلال شهر رمضان هذا العام خدمة إلكترونية باللغات العربية والإنجليزية والأوردية تتيح لقاصدي مسجد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- معرفة حالة إشغال المصليات في المسجد النبوي إلكترونياً.

وتبين الخدمة للمستفيدين الأماكن المشغولة والأماكن المتاحة المخصصة للصلاة داخل المسجد النبوي وفي الساحات الشرقية والشمالية والغربية والسطح، وللنساء في المصليات الشرقية والغربية، والساحات الغربية الجديدة، حيث يتم إغلاق الأماكن بمجرد وصولها للطاقة الاستيعابية تطبيقاً للإجراءات الاحترازية، وقد بلغ عدد المستفيدين من هذه الخدمة خلال 12 يوماً مضت من الشهر الفضيل أكثر من 75 ألف مستفيد.

وخصّصت وكالة الرئاسة أجهزة لقياس درجة الحرارة لقاصدي المسجد النبوي، للتأكد من الحالة الصحية للمصلين على أبواب الدخول لدى قسمي الرجال والنساء، وكذلك بث رسائل إرشادية توعوية عبر الشاشات الإلكترونية داخل المسجد النبوي وفي الساحات للتوعية بأهمية التقيّد بالتعليمات والتدابير الوقائية الشخصية بالتباعد بين المصلين، ولبس الكمامات، ومنع إحضار أو توزيع الأطعمة في محيط المسجد، فضلاً عن ابتكار الأجهزة التقنية والـ «روبوت الذكي» لإجراء أعمال تعقيم وتنظيف وتعطير سجّاد المسجد النبوي والأسطح بسرعة وكفاءة.

وعزّزت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي خلال شهر رمضان المبارك من استخدام التقنية في العديد من تعاملاتها لرفع مستوى الأمان الصحي، وتسهيل وصول المعتمرين والمصلين للحرمين الشريفين في مواعيد محددة يؤدون خلالها شعائر العمرة والصلوات والزيارات بطمأنينة وأمان.