السعودية اليوم / مصر تسجل 63 وفاة و1032 إصابة جديدة بفيروس كورونا



القاهرة 20 رمضان 1442 هـ الموافق 02 مايو 2021 م واس

سجلت مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية 1032 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة والسكان المصرية في بيان لها، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 228.584 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 13.402 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 171.542 حالة .

// انتهى //

02:33ت م

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القاهرة 20 رمضان 1442 هـ الموافق 02 مايو 2021 م واسسجلت مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية 1032 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد 19)، و63 وفاة.وأوضحت وزارة الصحة والسكان المصرية في بيان لها، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 228.584 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 13.402 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 171.542 حالة .// انتهى //02:33ت م0022

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