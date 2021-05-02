السعودية اليوم / تسجيل 2656 وفاة و66964 إصابة جديدة بكورونا في البرازيل



ساو باولو 20 رمضان 1442 هـ الموافق 02 مايو 2021 م واس

سجلت البرازيل خلال الـ24 ساعة الماضية، 66964 إصابة مؤكدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة البرازيلية، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 14.725.975 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 406.437 حالة وفاة.

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02:03ت م

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ساو باولو 20 رمضان 1442 هـ الموافق 02 مايو 2021 م واسسجلت البرازيل خلال الـ24 ساعة الماضية، 66964 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا ، و2656 وفاة .وأفادت وزارة الصحة البرازيلية، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 14.725.975 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 406.437 حالة وفاة.// انتهى //02:03ت م0017

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