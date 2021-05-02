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التحالف العربي يدمر"مفخخة حوثية" تجاه خميس مشيط

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السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - التحالف العربي يدمرمفخخة حوثية تجاه خميس مشيط

الأحد 2 مايو 2021

أعلن التحالف العربي بقيادة ، السبت، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه منطقة خميس مشيط.

 

وقال التحالف إن قواته نجحت في اعتراض طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه منطقة خميس مشيط.

 

وأشار التحالف في بيان إلى أن محاولات مليشيات الحوثي العدائية ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

 

ولفت إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

 

والأحد الماضي، أعلن التحالف العربي، اعتراض وتدمير مسيرة حوثية تجاه المنطقة الجنوبية للمملكة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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