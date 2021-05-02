التحالف العربي يدمر"مفخخة حوثية" تجاه خميس مشيط

محمد الفلاح - التحالف العربي يدمرمفخخة حوثية تجاه خميس مشيط

الأحد 2 مايو 2021

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، السبت، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه منطقة خميس مشيط.



وقال التحالف إن قواته نجحت في اعتراض طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه منطقة خميس مشيط.

وأشار التحالف في بيان إلى أن محاولات مليشيات الحوثي العدائية ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

ولفت إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

والأحد الماضي، أعلن التحالف العربي، اعتراض وتدمير مسيرة حوثية تجاه المنطقة الجنوبية للمملكة.