ضبط مواطنين خالفوا الحد من التجمعات في الأحساء

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-02

متابعات الخليج 365 - واس

أعلنت شرطة المنطقة الشرقية عن ضبط عددًا من المواطنين خالفوا الإجراءات الاحترازية والحد من التجمعات في الأحساء.

لائحة الحد من التجمعات:

صَرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد بن فهد الدريهم، أن الجهات المختصة بشرطة محافظة الأحساء، ضبطت عددًا من المواطنين في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، التي تسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا (كوفيد -19 ) ولائحة الحد من التجمعات، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتطبيق العقوبات المقررة نظاماً.

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