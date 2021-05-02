شكرا لمتابعة خبر عن العثيم: الدولة لم توجهنا بشأن مقاطعة المنتجات التركية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

صرح رجل الأعمال عبدالله العثيم، بأن مقاطعتهم للمنتجات التركية والدنماركية كانت من منطلق وطني وديني وتنفيذا لرغبة العملاء.

وأكد العثيم أنه لم ترد أي توجيهات من الدولة بشأن مقاطعة منتجات أي دولة، ضاربا مثالا بالبضائع الدنماركية.

وقال العثيم: "كيف في الدنمارك يسبون الرسول صلى الله عليه وسلم، ونتركهم ونحط بضاعتهم على الرفوف"، مشيرا إلى أنه قبل المقاطعة طالبوا الشركة بإصدار بيان توضيحي، لكنهم بطيئين في اتخاذ القرار فاضطروا للمقاطعة تنفيذا لرغبة العملاء.

وأضاف: "لم يرد لنا في يوم من الأيام أي توجيه من الدولة للمقاطعات، ونحن كإدارة لا يمكن نقاطع أي منتجات أو أي شركة، هذا ليس نهجنا، نحن نحقق طلب الزبون وليس طلبات الإدارة فالمقاطعة تتم بناء على رغبة عملائنا".