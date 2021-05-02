شكرا لمتابعة خبر عن هل تأجيل الجرعة الثانية من لقاح كورونا بسبب وجود أضرار جانبية؟.. الصحة ترد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت وزارة الصحة أن تأجيل الحصول على الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، بسبب الإمداد، وليس بسبب أي آثار جانبية كما يشاع.

وأوضحت الوزارة، أن التأجيل بسبب نقص الإمداد العالمي، وليتم استفادة أكبر عدد ممكن من المجتمع لتحقيق المناعة التي يوفرها التحصين وسيتم توفير كميات وإعادة جدولة الجرعة الثانية.

وكانت وزارة الصحة أعلنت عن تأجيل الحصول على الجرعة الثانية من لقاح كورونا من أجل تلقي عدد كبير اللقاح والوصول للمناعة المجتمعية.