شكرا لمتابعة خبر عن "الموارد البشرية" تضبط أكثر من 1800 مخالفة لأنظمة العمل في مناطق المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

فذت فرق الرقابة الميدانية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (14,853) زيارة رقابية على منشآت القطاع الخاص في مختلف مناطق المملكة، وذلك خلال الشهر الماضي، للتأكد من التزام أصحاب المنشآت بالقرارات والتشريعات الصادرة عن الوزارة لتنظيم سوق العمل.

وأسفرت الجولات الرقابية عن ضبط (1,625) مخالفة لأنظمة العمل و (264) مخالفة للإجراءات الاحترازية، فيما وجهت الوزارة (1,189) إنذارًا, وكانت الوزارة قد تلقت (808) بلاغات واردة عبر مختلف وسائل التواصل، تعامل معها المختصون بشكل مباشر.

وأوضحت الوزارة أن جولاتها الرقابية مستمرة على منشآت القطاع الخاص كافة، وفي جميع مناطق المملكة، مؤكدة أهمية الالتزام بتنفيذ القرارات المنظمة لسوق العمل، تجنبًا لإيقاع العقوبات بحق المنشآت المخالفة.

كما دعت الجميع إلى الإبلاغ عن أي مخالفات يرصدونها عبر تطبيق (معًا للرصد) المتاح عبر أجهزة الهواتف الذكية، أو من خلال الاتصال بالرقم الموحد لاستقبال الشكاوى والبلاغات (19911).