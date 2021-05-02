شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. رجل الأعمال العثيم: كنت أتمنى أكون سائق الملك فيصل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

كشف رجل الأعمال عبدالله العثيم، أنه كان في مرحلة الطفولة، ينتظر الملك فيصل رحمه الله، لكي يشاهده عند دخوله المسجد.

وقال العثيم خلال برنامج "الليوان" :" كنت أنتظر أمام مسجد العباس بالطائف، الذي يصلي فيه الملك فيصل لكي أشاهده"، مشرا إلى أن عمره وقتها كان 12 عاما.

وأضاف: "كنت انتظره عند الباب، وأقول ليتني أنزل هالسواق وأصبح مكانه، لكنني سقت بالأمير سلطان بن عبدالعزيز رحمه الله عند افتتاح العثيم مول في القصيم".

وفي سياق منفصل، أوضح العثيم أنه فكر في تصفية التجارة عام 1402هـ، والعمل بالحكومة، قائلا: "لم تكن هناك أرباح مغرية، ورأيت أن الأفضل أن أصفي، وكان أحد الموردين، قال لي وين طلباتكم، فأبلغته بقراري بترك المجال، قال لي يا عبدالله حل مشكلك انت مهمل لازم تجتهد وتحسن وضعك، وبدأت اشتغل مرة ثانية".