شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الخطيب: السياحة الداخلية أسهمت في انخفاض السفر إلى الخارج بنسبة 30% والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب وزير السياحة أن السياحة الداخلية أسهمت في انخفاض السفر إلى الخارج بنسبة 30% بسبب الفعاليات الترفيهية التي تم تنفيذها.

وأوضح الخطيب خلال جلسة حوارية بعنوان "رؤية 2030 تصنع فرص المستقبل"، اليوم السبت، أنه تم تأسيس أكثر من 1000 شركة صغيرة ومتوسطة تعمل في قطاع الترفيه.

وأضاف وزير السياحة أن الطلب على الترفيه اكبر بكثير من العرض وجودة الخدمات ليست على المستوى الذي تطمح اليه القيادة

وأشار الخطيب إلى أن الوزارة تعمل على خلق أكثر من 20 ألف وظيفة موسمية برواتب جيدة جدا.