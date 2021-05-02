شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. "التويجري": عدد الوفيات المرورية انخفضت بنسبة 51% في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال محمد التويجري، رئيس لجنة التحول الوطني، أن ثلث أهداف الرؤية في برنامج التحوّل الوطني، و10وزارات تتناعم يوميًا لأهداف معينة على رأسها كفاءة العمل الحكومي لخدمة المواطن.

وأوضح "التويجري" خلال جلسة حوارية بعنوان "رؤية 2030 تصنع فرص المستقبل"، أن الحكومة الإلكترونية قفزت إلى 35% في السنوات الخمس الأخيرة.

كما ذكر أن هناك انخفاض عدد الوفيات المرورية بنسبة 51% في المملكة، بالإضافة لتقدم 81% من الخدمات الحكومية تقدمًا رقميًا.

وجاء ذلك خلال جلسة حوارية يشارك فيها وزير الصحة والمالية والسياحة ورئيس لجنة التحول الوطني محمد التويجري.