شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الجدعان: ارتفعت مساهمة القطاع الخاص من 45% إلى 51% في 2020 والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال وزير المالية محمد الجدعان، إن برنامج التخصيص سيسمح للقطاع الخاص بتولي الكثير من المشاريع التي تديرها الحكومة، وبالمقابل تمكين الحكومة من الصرف من هذه الإيرادات على مشاريع جديدة يستفيد منها القطاع الخاص.

وأوضح خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان رؤية 2030 تصنع فرص المستقبل أن برنامج كفاءة الإنفاق في القطاع المالي وفَر أكثر من 400 مليار ريال خلال 4 سنوات … ومساهمة القطاع الخاص ارتفعت في 2020 من 45 % إلى 51 % .

وأضاف الجدعان من مستهدفات رؤية 2030 تمكين القطاع الخاص، وارتفعت مساهمته من 45% إلى 51% في نهاية 2020، مشيرا إلى أن رفع نسبة الضريبة إلى 15% كان أفضل خيار من بين خيارات سيئة