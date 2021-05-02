شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. "الخطيب": ولي العهد وجهنا لتكون مدن المملكة من أحسن مدن العالم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف أحمد بن عقيل الخطيب، وزير السياحة، أن برنامج جودة الحياة يتبعه 13 جهة حكومية ويتضمن 130 مشروعًا تم تنفيذ الكثير منها.

وقال "الخطيب" خلال جلسة حوارية بعنوان "رؤية 2030 تصنع فرص المستقبل": "ولي العهد وجهنا بأن تكون مدن المملكة من أحسن مدن العيش في العالم".

كما أكد وزير السياحة أنه يتم اصدار ترخيص الأنشطة الترفيهية خلال نصف ساعة، كما تم إصدار أكثر من 450 ألف تأشيرة سياحية في المملكة.

وجاء ذلك خلال جلسة حوارية يشارك فيها وزير الصحة والمالية والسياحة ورئيس لجنة التحول الوطني محمد التويجري.