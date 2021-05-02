شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الربيعة يوضح أبرز إنجازات القطاع الصحي خلال الـ 5 أعوام الماضية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

استعرض وزير الصحة توفيق الربيعة أبرز إنجازات القطاع الصحي خلال الـ 5 أعوام الماضية

وقال الربيعة خلال حديثه اليوم في جلسة حوارية بعنوان رؤية 2030 تصنع فرص المستقبل أن "الأشخاص كان يعانون سابقا من الحصول على موعد، الآن من خلال تطبيق موعد أو صحتي يستطيع الحصول على موعد ويتوفر خلال أيام قليلة"

وأضاف وزير الصحة "نستقبل قرابة ١٥٠ ألف موعد يوميا، ونوفر خدمات كثيرة عن بعد مثل مركز الاتصال 937 ، ويصل عدد الاتصالات يوميا إلى أكثر من ١٤٠ ألف شخص، ويقدم خدمات كثيرة مثل الاستشارات الطبية عن بعد"

وتابع" كما تم توفير تطبيق صحة الذي يتيح التواصل مع الطبيب عن بعد، ويمكن أن يستفيد منه المواطنين من أي مكان في العالم بكل كفاءة ".