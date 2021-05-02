شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو: وزير الصحة: 200ألف شخص يسجلون يوميًا لأخذ لقاح كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد وزير الصحة توفيق الربيعة أن المملكة حققت نجاحات في التعامل مع جائحة كورونا.

وقال "الربيعة" خلال جلسة حوارية بعنوان "رؤية 2030 تصنع فرص المستقبل"، أن هناك أكثر من 400 ألف شخص يستفيدون من مركز الاتصال 937 يوميًا.

كما ذكر أن هناك أكثر من 30 ألف موعد يوميًا تتيحها وزارة الصحة في تطبيق "صحتي".

أما فيما يتعلق بأخذ لقاح "كورونا"، كشف وزير الصحة أن هناك 200 ألف شخص يسجلون يوميًا في تطبيق "صحتي" لأخذ لقاح كورونا.

وأكد "الربيعة" أن الحكومة وضعت ميزانية مفتوحة لسلامة المواطن في المملكة، مبينًا أن المواطن سيكون مرتبطًا بتجمع صحي والتجمع مسؤول عن توفير الخدمة الصحية المتكاملة.

وأضاف: "نريد أن نقدم خدمة صحية استباقية وبسهولة كاملة".

وجاء ذلك خلال جلسة حوارية يشارك فيها وزير الصحة والمالية والسياحة ورئيس لجنة التحول الوطني محمد التويجري.