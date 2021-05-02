“الغذاء والدواء” توضح حقيقة احتواء مشروب “السوبيا” على كحول إيثيلي وفطريات

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أوضحت هيئة الغذاء والدواء حقيقة ما يُشاع حول احتواء مشروب “السوبيا” على كحول إيثيلي وفطريات؛ نتيجة تحضيرها وشرائها من الباعة الجائلين.

وبيّنت الهيئة أن النسبة الضئيلة من الإيثانول في “السوبيا” ناتجة عن تفاعلات كيميائية طبيعية، مشيرةً إلى أن ظروف إنتاج وتعبئة المنتجات من قبل الباعة المتجولين قد تفتقد للشروط الصحية.

ونصحت بتناول القليل من مشروب السوبيا، وتحضيرها في المنزل بطريقة أكثر صحية وبسكر أقل.

Source akhbaar24

