الدلبحي يدشن الموقع الإلكتروني لجمعية الدعوة بالنظيم والجنادرية

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دشن رجل الأعمال عياد بن ناصر الدلبحي الموقع الإلكتروني لجمعية الدعوة بالنظيم والجنادرية في 15 من رمضان لعام 1442هـ بحضور بعض أعضاء مجلس الإدارة ومنسوبي الجمعية وقد سبق التدشين عرض منجزات الجمعية للحضور وكرم الشيخ عياد الدلبحي مشرفي حملات العمرة في الجمعية .وقد تم استعراض أقسام الموقع الإلكتروني والخدمات الإلكترونية التي تقدم من خلال الموقع حالياً وما سيتم تقديمه مستقبلا لتسهيل إجراءات وخدمات الجمعية للمجتمع ، وكذلك حرصا من أعضاء مجلس الإدارة ومنسوبيها بمواكبة تطلعات المملكة العربية السعودية في رؤية 2030 في تطوير القطاع الخيري.وفي نهاية التدشين قدم الدلبحي دعما للجمعية في استمرار لإسهاماته الوطنية في خدمة المجتمع. Source almnatiq





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