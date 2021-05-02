︎ .

القاهرة 20 رمضان 1442 هـ الموافق 02 مايو 2021 م واس

تعادل فريقي الاتحاد السكندري وسموحة لكرة القدم إيجابيًا بهدفين لكل منهما في المباراة التي أقيمت بينهما أمس، بإستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وارتفع رصيد الاتحاد السكندري بهذا التعادل إلى 29 نقطة في المركز الخامس، كما ارتفع رصيد سموحة إلى 28 نقطة في المركز السادس.

// انتهى //

01:51ت م

0016 Source spa.gov





كانت هذه تفاصيل خبر رياضي / الاتحاد السكندري وسموحة يتعادلان إيجابيًا في الدوري المصري لكرة القدم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.