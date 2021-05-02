في ظاهرة نادرة.. خروف يمشي على قوائمه الأمامية فقط

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تداول نشطاء على مواقع التوصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه خروف متحور، يمشي على قوائمه الأمامية فقط. ووفقا لصحيفة “ديلي ستار” اللبنانية التي نشرت الفيديو، ولد الخروف في منطقة منغوليا الداخلية الذاتية شمال الصين، في منتصف شهر آذار / مارس الماضي. في البداية، كان الخروف المتحور يزحف على ركبتيه، لكنه تعلم فيما بعد المشي على قوائمه الأمامية دون الخلفية. وعلى الرغم من حقيقة أن الخروف تكيف مع طفرته، إلا أنه توفي في 25 نيسان / أبريل بسبب مشاكل في الجهاز الهضمي. Source akhbaar24





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