بينها تجارة أموال مُزيفة.. “الأمن العام” یستعرض جرائم أطاح بمرتكبيها خلال الأيام الماضية (فيديو)

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استعرض الأمن العام، عدداً من الجرائم التي نجح في القبض على مُرتكبيها خلال الأيام الماضیة في عدة مناطق بالمملكة.

ونشر “الأمن العام” مقطع فيديو لأبرز تلك الجرائم والتي جاءت كالتالي:

ـ ضبط مواطن وثلاثة مُقيمين من الجنسية السودانية لامتهانهم المتاجرة بالأوراق المالية المُزيفة بالرياض، عبر ترويجهم لبيع ما يعادل 8 ملايين دولار أمريكي مُزيفة مقابل مبلغ مليوني ريال سعودي.

ـ القبض على 6 مُقيمين من الجنسية الباكستانية تورطوا بسرقة مؤسسة تجارة متخصصة بالاتصالات في الرياض، والاستيلاء على مبالغ مالية تقدر بـ700 ألف ريال وبطاقات إعادة شحن بقيمة تتخطى مليون ريال.

ـ الإطاحة بمواطنين من أرباب السواق بحائل، لقيامهما بارتكاب عدة جرائم تمثلت في إطلاق النار وحيازة أسلحة ومواد مُخدرة.

ـ القبض على مواطن بالرياض لإطلاقه النار على أحد المنازل.

ـ ضبط مُقيم من الجنسية اليمنية مُخالف لنظام الإقامة، لقيامه بالترصد لعملاء البنوك بالرياض وسلب ما بحوزتهم من أموال بلغت مجموعها 230 ألف ريال.

ـ القبض على 10 مُقيمين من الجنسيتين الباكستانية والبنجلادشية لامتهانهم تصنيع مواد التنظيف وتعبئتها داخل عبوات، ووضع ملصقات لشركة مُتخصصة عليها لتضليل المُستهلكين بجدة.

Source akhbaar24

