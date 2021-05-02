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استعرض الأمن العام، عدداً من الجرائم التي نجح في القبض على مُرتكبيها خلال الأيام الماضیة في عدة مناطق بالمملكة.
ونشر “الأمن العام” مقطع فيديو لأبرز تلك الجرائم والتي جاءت كالتالي:
ـ ضبط مواطن وثلاثة مُقيمين من الجنسية السودانية لامتهانهم المتاجرة بالأوراق المالية المُزيفة بالرياض، عبر ترويجهم لبيع ما يعادل 8 ملايين دولار أمريكي مُزيفة مقابل مبلغ مليوني ريال سعودي.
ـ القبض على 6 مُقيمين من الجنسية الباكستانية تورطوا بسرقة مؤسسة تجارة متخصصة بالاتصالات في الرياض، والاستيلاء على مبالغ مالية تقدر بـ700 ألف ريال وبطاقات إعادة شحن بقيمة تتخطى مليون ريال.
ـ الإطاحة بمواطنين من أرباب السواق بحائل، لقيامهما بارتكاب عدة جرائم تمثلت في إطلاق النار وحيازة أسلحة ومواد مُخدرة.
ـ القبض على مواطن بالرياض لإطلاقه النار على أحد المنازل.
ـ ضبط مُقيم من الجنسية اليمنية مُخالف لنظام الإقامة، لقيامه بالترصد لعملاء البنوك بالرياض وسلب ما بحوزتهم من أموال بلغت مجموعها 230 ألف ريال.
ـ القبض على 10 مُقيمين من الجنسيتين الباكستانية والبنجلادشية لامتهانهم تصنيع مواد التنظيف وتعبئتها داخل عبوات، ووضع ملصقات لشركة مُتخصصة عليها لتضليل المُستهلكين بجدة.
Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر بينها تجارة أموال مُزيفة.. “الأمن العام” یستعرض جرائم أطاح بمرتكبيها خلال الأيام الماضية (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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