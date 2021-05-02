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صَرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد بن فهد الدريهم، أن الجهات المختصة بشرطة محافظة الأحساء، ضبطت عددًا من المواطنين في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، التي تسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا (كوفيد -19 ) ولائحة الحد من التجمعات، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتطبيق العقوبات المقررة نظاماً. Source almnatiq





كانت هذه تفاصيل خبر شرطة المنطقة الشرقية : شرطة الأحساء تضبط عددا من المواطنين خالفوا الإجراءات الاحترازية والحد من التجمعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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