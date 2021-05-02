“التحالف”: تدمير مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه خميس مشيط

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أعلنت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، فجر اليوم (الأحد)، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه خميس مشيط. وقالت قيادة قوات التحالف إن محاولات الميليشيا العدائية ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والمناطق الآهلة بالسكان، مؤكدة أنها تتخذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني. Source akhbaar24





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