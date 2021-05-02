سياسي / الأمين العام للأمم المتحدة يرحب بقرار عودة العملية الانتخابية في الصومال

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الأمم المتحدة 20 رمضان 1442 هـ الموافق 02 مايو 2021 م واس

رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بقرار مجلس النواب في البرلمان الاتحادي الصومالي بالعودة إلى الإجراءات الانتخابية المحددة في اتفاق 17 سبتمبر2020 الانتخابي.

وجدد المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، في بيان صحفي أمس، دعوة غوتيريش لجميع أصحاب المصلحة الصوماليين لاستئناف الحوار على الفور، وصياغة اتفاق توافقي بشأن إجراء انتخابات شاملة دون مزيد من التأخير، مشددًا على أهمية توافق واسع النطاق لاستقرار البلاد.

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01:07ت م

0009 Source spa.gov





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