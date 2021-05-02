اخبار السعوديه

وزير المالية: مساهمة القطاع الخاص ارتفعت من 45% إلى 51% في 2020

0 نشر
0 تبليغ

الرياض - محمد عبدالله - خلال جلسة حوارية بعنوان رؤية 2030 تصنع فرص المستقبل

قال وزير المالية محمد الجدعان، إن مساهمة القطاع الخاص ارتفعت من 45% إلى 51% في2020.

وأضاف خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان رؤية 2030 تصنع فرص المستقبل، أن مستويات الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي 30% وهي نسبة بشكل عام معقولة.

مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

قد تقرأ أيضا