وزير المالية: مساهمة القطاع الخاص ارتفعت من 45% إلى 51% في 2020

الرياض - محمد عبدالله - خلال جلسة حوارية بعنوان رؤية 2030 تصنع فرص المستقبل
قال وزير المالية محمد الجدعان، إن مساهمة القطاع الخاص ارتفعت من 45% إلى 51% في2020.
وأضاف خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان رؤية 2030 تصنع فرص المستقبل، أن مستويات الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي 30% وهي نسبة بشكل عام معقولة.
#السعودية | الجدعان: مستويات الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي 30% وهي نسبة بشكل عام معقولة..#رؤية_2030_واقع_يتحقق pic.twitter.com/exZuW4nkom
#السعودية | الجدعان: مستويات الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي 30% وهي نسبة بشكل عام معقولة..#رؤية_2030_واقع_يتحقق pic.twitter.com/exZuW4nkom— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) May 1, 2021