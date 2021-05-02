وزير المالية: مساهمة القطاع الخاص ارتفعت من 45% إلى 51% في 2020

قال وزير المالية محمد الجدعان، إن مساهمة القطاع الخاص ارتفعت من 45% إلى 51% في2020.

وأضاف خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان رؤية 2030 تصنع فرص المستقبل، أن مستويات الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي 30% وهي نسبة بشكل عام معقولة.