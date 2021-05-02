بالفيديو.. وزير الصحة: سيكون لكل مواطن طبيب مختص لمتابعة حالته وحالة أسرته

الرياض - محمد عبدالله - لهم تغطية تأمينية عبر التجمعات الصحية
قال وزير الصحة توفيق الربيعة إنه سيكون لكل مواطن طبيب مختص لمتابعة حالته وحالة أسرته .
وأوضح الربيعة خلال حديثه في جلسة حوارية بعنوان رؤية 2030 تصنع فرص المستقبل أن المواطنين سيكون لهم تغطية تأمينية عبر التجمعات الصحية في المملكة.
وأضاف أن ما حدث من تطور في القطاع الصحي في السنوات الخمس الماضية أسهم بشكل كبير في التعامل مع جائحة كورونا بفاعلية عالية.
#السعودية | الربيعة: المواطنون سيكون لهم تغطية تأمينية من خلال التجمعات الصحية في المملكة، وكل مواطن سيكون له طبيب لمتابعة حالته وحالة أسرته.#رؤية_2030_واقع_يتحقق pic.twitter.com/Q5qTFd5QWv— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) May 1, 2021