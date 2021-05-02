بالصور.. «شؤون الحرمين» ترفع استعداداتها للحالات المطرية

رفعت الإدارة العامة للشؤون الفنية والخدمية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي استعداداتها للحالات المطرية بتشغيل خطط الطوارئ وتكثيف أعمالها، وذلك بوضع خطة احترازية استعدادًا لنزول الأمطار.

ترتكز على توزيع العمالة والجهاز الإشرافي على المواقع بأعداد كافية، تغطي الاحتياج لتقديم أرقى الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين.

وأوضح مدير الإدارة العامة للشؤون الفنية والخدمية نايف بن ذياب الجحدلي, أنه وفِّرت ستر واقية من المطر، وفرش من المشايات البلاستيكية على المداخل الرئيسة والفرعية ومداخل السلالم الكهربائية، إلى جانب تنظيف مناهل الصرف وغرف التفتيش لضمان عدم الانسداد.