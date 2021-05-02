«الضمان الصحي»: 3 صور للاحتيال وإساءة استخدام التأمين الطبي

أوضح «مجلس الضمان الصحي»، اليوم السبت، صور الاحتيال والإهمال وإساءة الاستخدام في «التأمين الطبي» من قبل المستفيدين.

وفي بيان له، حدّد المجلس صور الاحتيال وإساءة الاستخدام في( انتحال شخصية مستفيد للحصول على التغطيات التأمينية مثل إجراء عملية لشخص بتأمين شخص آخر ـ عدم الإفصاح عن إصابات العمل قبل أو أثناء سريان الوثيقة ـ حصول المستفيد على خدمة علاجية لمنافع غير مغطاة، ويتم وصفها باعتبارها منافع مغطاة، مثل تنظيف أو تبييض الأسنان وما إلى ذلك).

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