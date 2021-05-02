إطلاق الملف الإلكتروني الموحد «VIDA» بمستشفى بني مالك العام

أطلق مستشفى بني مالك العام مساء أمس الجمعة العمل بالملف الإلكتروني الموحد VIDA في جميع أقسام المستشفى.

يأتي هذا في إطار الجهود المبذولة للتحول الرقمي، وتطبيق نظام المعلومات الصحية للمرضى بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030. .

ويهدف الملف الطبي الإلكتروني «فيدا» إلى تحسين أداء خدمات الرعاية الصحية من خلال حفظ بيانات السجل الصحي الإلكتروني للمريض، والتخلص من التعامل الورقي مرورًا بتبادل المعلومات بين أقسام المنشأة الصحية، وانتهاء بمؤشرات الأداء التي تضمن الرقي بالخدمات الصحية، وتسهيل الحصول عليها، إضافة إلى أنه يسهم في تقليل الأخطاء، سواء كانت طبية، أو ناتجة من التفاعلات الدوائية.

كما أنه يساعد في إدارة المخزون بكفاءة عالية، وفي متابعة مرضى الأمراض المزمنة، وتحقيق المرونة، ومواكبة التطور، وسلاسة تقديم الخدمات لكل من المرضى وأصحاب الرعاية الصحية.