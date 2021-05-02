الحقيل يستذكر نجله الراحل «المهند» بتغريدة تشهد تفاعلاً عالياً

استذكر وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل ذكرى رحيل نجله الراحل المهند، الذي توفاه الله في 19 من شهر رمضان المبارك من العام الماضي، 2020، عبر حسابه الشخصي على منصة "تويتر" قال فيها: «اللهم إني استودعك قطعة من قلبي في مكان غابت عنه عيني وعينك لم تغبْ، اللهم أسألك الرحمة والمغفرة للمهند ولجميع أموات المسلمين».

وذكر الوزير في تغريدته «أكمل اليوم المهند الحقيل عامه الأول تحت الثرى، اللهم أجعلها خير أيامه ولا تقطع ذكره الحسن وأنزل على قبره الضياء والنور والفسحة والسرور وأجمعنا به في الفردوس الأعلى».

وتضمنت تغريدة الوزير التي نشرها على حسابه الخاص على "تويتر" التغريدة التي نشرها ابنه قبل وفاته بأيام وتضمنت وصيته بعدم هجره بعد وفاته والدعاء له، وجاء فيها: «الوصية الأولى والأخيرة حين وفاتي لا تهجروني ولا تحرموني من الدعوات، سامحوني جميعكم، فالدنيا أصبحت مخيفة، حللوني فالموت لا يستأذن أحداً».

وشهدت التغريدة تفاعلات كبير من قِبل عدد من المسؤولين من داخل المملكة وخارجها، مسجلةً أكثر من ألف رد من المتابعين خلال ساعتين، كما أعرب الكثير من المواطنين عن تعاطفهم وحزنهم ودعمهم للوالد المفجوع، مبدين تأثرهم الشديد لما ورد في تغريدة الوزير، داعين الله عز وجل أن يتغمد الابن المهند الذي توفي عن عمر 15 عامًا بالرحمة والغفران، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

كما سجلت منصة «جود الإسكان تفاعلها مع تغريدة للفنان فايز المالكي مطالباً فيها "جود االإسكا» بتخصيص حالة للمهند -رحمه الله- ليتم التبرع له من كل محبيه وباغي فعل الخير، فأعلنت "جود الإسكان" عن إتاحة حالة لسيدة تعول أبنائها الأيتام وتعاني من قلة ذات اليد والفاقة ليتم التبرع لها باسم المهند الحقيل لتوفير منزل للأسرة في المدينة المنورة بمبلغ 256 ألف ريال.