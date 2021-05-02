شؤون الحرمين تعلن نجاح خطتها في استقبال المصلين والمعتمرين

أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس, نجاح خطة الرئاسة خلال العشرين الأولى من شهر رمضان.

وأكد أن الخطة تكللت بالنجاح ثم الدعم والعناية من القيادة الرشيدة أيدها الله، وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الأمين -حفظهما الله- مشيدًا بالتعاون بين مختلف الجهات العاملة في الحرمين الشريفين وإمارة منطقة مكة المكرمة وإمارة منطقة المدينة المنورة.

وأوضح أن الخطط المعدة لهذا العام لاقت نجاحًا كبيرًا في العشرين الأولى من شهر رمضان عبر اتباع الأنظمة والسير على خطى موثوقة وتشديد الإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة من قبل الجهات الصحية والتنظيمية؛ لمنع انتشار فيروس كورنا المستجد كوفيد 19.