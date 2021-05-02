500 متطوع بالحرم المكي

تواجد منذ اليوم الأول من شهر رمضان، أكثر من 500 متطوع ومتطوعة من أطباء استشاريين وطبيبات وطلاب طب وأخصائيين، من خلال 10 مراكز إسعافية داخل الحرم المكي الشريف، وقاموا بجولات بين صفوف المصلين للاطمئنان على الأوضاع الصحية لقاصدي الحرم وتقديم خدماتهم الطبية الإسعافية إذا ما دعت الحاجة لذلك.

ويبدأ تواجد المتطوعين الصحيين من الساعة 3 عصرًا وحتى الساعة 10 ليلا، على أن يمتد تواجدهم في العشرة الأواخر من الشهر إلى قيام الليل لمتابعة الأوضاع الصحية للمعتمرين والمصلين أثناء تواجدهم بالحرم المكي الشريف.

وأطلقت الوكالة المساعدة للشؤون الإدارية والخدمية النسائية مبادرة: «حرمًا آمنًا» والتي تهدف إلى توعية المعتمرات والقاصدات لبيت الله الحرام بالإجراءات الاحترازية، عبر باركود خاص يتم مسحه لتمكينهُن من أداء مناسكهِن بكل يسر وسهولة.