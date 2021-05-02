500 متطوع بالحرم المكي

ويبدأ تواجد المتطوعين الصحيين من الساعة 3 عصرًا وحتى الساعة 10 ليلا، على أن يمتد تواجدهم في العشرة الأواخر من الشهر إلى قيام الليل لمتابعة الأوضاع الصحية للمعتمرين والمصلين أثناء تواجدهم بالحرم المكي الشريف.
وأطلقت الوكالة المساعدة للشؤون الإدارية والخدمية النسائية مبادرة: «حرمًا آمنًا» والتي تهدف إلى توعية المعتمرات والقاصدات لبيت الله الحرام بالإجراءات الاحترازية، عبر باركود خاص يتم مسحه لتمكينهُن من أداء مناسكهِن بكل يسر وسهولة.
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