تجهيزات متكاملة بالحرمين للعشر الأواخر

جندت الجهات المعنية بخدمة ضيوف الرحمن كافة الإمكانات والطاقات لتسهيل وراحة المعتمرين والمصلين خلال العشر الأواخر ليؤدوا نسكهم بخشوع واطمئنان، في الحرمين الشريفين.

ورصدت «دوت الخليج» ميدانيا كافة الأعمال والترتيبات القائمة لراحة مرتادي المسجد الحرام، ومنها العربات الكهربائية الصديقة للبيئة والمجهزة بوسائل السلامة، والتي تم توفيرها لنقل المعتمرين والمصلين من ذوي الإعاقة وكبار السن من محطات النزول المخصصة حتى بداية ساحات المسجد الحرام.

موسم استثنائي

وأكد وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الدكتور سعد بن محمد المحيميد جاهزية وكالة شؤون المسجد الحرام لتنفيذ خطط العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، وفق برامج تنظيمية مدروسة تتواءم في مخرجاتها مع الخطة التشغيلية التي أعدتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، لإنجاح موسم رمضان الاستثنائي في ظل جائحة فايروس كورونا العالمية.

تفويج الحشود

وقال المحيميد إن الوكالة تعمل بالتنسيق المشترك مع الجهات الحكومية والتطوعية المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن ومتابعة ومراقبة تفويج حشود المصلين داخل مبنى التوسعة السعودية وخارجها حسب خطط الحشود والتفويج التشغيلية للموسم، ومتابعة منظومة سير الأعمال بالمسجد الحرام وساحاته ومرافقه، وجميع الجوانب الخدمية والفنية والهندسية بمبنى التوسعة الشمالية والساحات، إضافة إلى إشرافها المباشر على الأعمال والخدمات التنظيمية الميدانية، والتحقق من مدى تطبيق الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الرئاسة للحد من انتشار الجائحة العالمية منذ العودة التدريجية للمعتمرين والمصلين حتى شهر رمضان المبارك.

وأضاف: تواصل وكالة شؤون المسجد الحرام عنايتها ورعايتها بالفئة الغالية من الأشخاص ذوي الإعاقة وتكثيف حزم الخدمات المقدمة لهم، حيث خُصصت 5 مصليات رجالية ونسائية مهيأة بالعديد من الخدمات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة الحركية والسمعية والبصرية تعقم باستمرار، ويراعى فيها تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية التي تضمن راحتهم وسلامتهم، وتوزيع الإصدارات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة وتسهيل وصول مختلف الخدمات للمسارات المخصصة لهم بجانب الكعبة المشرفة، وداخل معرض القرآن الكريم الذي أقامته الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي خلال شهر رمضان المبارك بالتوسعة السعودية الثالثة بالمسجد الحرام.

رصد أمني

وفي جانب الأمن والسلامة أشار المحيميد إلى أن الوكالة تواصل عمليات الرصد الأمني والصحي في غرف عمليات التحكم والسيطرة عبر شاشات المراقبة الميدانية والأجهزة اللاسلكية، وتتابع استقبال البلاغات والملاحظات الميدانية من المسجد الحرام وساحاته ومرافقه، عبر نظام البلاغات الإلكترونية في الموقع الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، والرقم الموحد (1966) ورقم الواتساب الخاص باستقبال البلاغات الإلكترونية عبر ما يزيد عن (50) موظفا ميدانيا وإداريا.

تعقيم الأرضيات

وأوضح المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي هاني حيدر بأنه سيتم استخدام قرابة (15000) لتر من المعقمات لتعقيم جميع الأسطح والأرضيات، لأجل خلق أجواء تعبدية صحية خالية من الأوبئة، وتجهيز أكثر من (70) فرقة ميدانية تعقم كافة جنبات المسجد الحرام وساحاته الخارجية.

وأشار إلى أنه تم توزيع أكثر من (500) جهاز آلي لتعقيم الأيادي حديثة وعالية الجودة، تمتاز بخاصية الاستشعار، تم توزيعها في عامة البيت العتيق.

أحدث التقنيات

وأكد أن الحالة التشغيلية لجميع السلالم والمصاعد الكهربائية، ومنظومة الصوت المؤلفة من (8000) سماعة تقريبا جاهزة بجميع أجزائها، يشرف عليها فريق مختص للتأكد من التنفيذ وفق أصول فنية متبَعة، والتأكد من خلوها من أي عيوب باستخدام أحدث التقنيات، وذلك لما توليه حكومة المملكة من عناية بالحرمين الشريفين وقاصديهما.

3 تطبيقات

ويستخدم الزائر للمسجد النبوي الشريف 3 تطبيقات ورابط موقع لإمكانية الصلاة في المسجد النبوي والروضة الشريفة، وذلك ضمن الخطط التطويرية للمحافظة على رواد المسجد النبوي الشريف من الزوار والمصلين والمعتمرين، حيث وضحت الجهات المعنية تطبيقات توكلنا كشرط للدخول للمسجد النبوي في حين يوحد تطبيق اعتمرنا للحجز بالصلاة في الروضة الشريفة أو الدخول والصلاة على النبي وصاحبيه، كذلك وجود تطبيق موقف والذي يمكن للزائر دفع أجرة المركبة دون الاصطفاف على أجهزة الدفع، في حين وضعت وكالة المسجد النبوي الشريف رابطا يبين مناطق الزحام ويكشف للمصلي المناطق التي تشهد قلة بالزحام.

من جانب آخر بدأت وكالة المسجد النبوي الشريف استعداداتها للعشر الأواخر من رمضان ووضعت خطتها للعام الاستثنائي من خلال البدء بفرش السجاد داخل المسجد النبوي بمنطقة الحصوات، وهي المنطقة التي تقع خلف الروضة الشريفة.

من التجهيزات

- تنفيذ خطة ميدانية متكاملة

- تعاون مع الجهات الأمنية والصحية

- تطبيق الإجراءات الاحترازية

- تهيئة المسجد الحرام والمسجد النبوي والساحات

- اكتمال جميع الخدمات وتسخير التقنيات والتطبيقات الحديثة