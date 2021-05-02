التويجري: ثلث أهداف رؤية 2030 في برنامج التحول الوطني

كشف المستشار في الديوان الملكي رئيس برنامج التحول الوطني محمد التويجري أن ثلث أهداف رؤية 2030 في برنامج التحول الوطني، موضحا أن 10وزارات تتناغم يوميا لأهداف معينة على رأسها كفاءة العمل الحكومي لخدمة المواطن، وتمكين القطاع الخاص والبنية التحتية.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية عقدها 4 وزراء مسؤولون عن برامج الرؤية، مساء اليوم السبت، مع الإعلاميين بمناسبة مرور 5 سنوات على إطلاق «رؤية السعودية 2030».

وخلال الخمس السنوات الماضية حققت المملكة عددا من الإنجازات من أبرزها تسهيل ممارسة الأعمال التجارية، مبينا أن هذا الأمر كان يستغرق نحو 15 يوما ما بين 6 جهات، أما الآن فإن الأمر يستغرق نصف ساعة فقط والسجل التجاري يستغرق 180 ثانية.

والخدمات العدلية أيضا من ضمن خطوات التحول الوطني حيث أن 82 % من هذه الخدمات مأتمتة، وهناك 120 خدمة يستخدمها نحو 70 ألف مواطن يوميا. وأكد أن هذه الخدمات وفرت على المواطنين والمقيمين، نحو 25 مليون مشوار سنويا بالسيارات، ومن خلال منظومة الأتمتة بشكل كامل فإننا بذلك نكون وفرنا نحو 100 مليون مشوار.